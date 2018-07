Doriva pede tranquilidade ao Vasco após considerar derrota 'atípica'

"Um resultado atípico não mudará tudo que vem sendo feito até agora no time. O Vasco teve jogos bons, consistentes. Não é porque perdemos um jogo desses que acabou tudo. Temos que ter equilíbrio, trabalhar mais. Dependemos só de nós, para fazer o jogo em casa, refletir e amadurecer para que o desempenho continue bom para conseguirmos a classificação para as semifinais", afirmou.

Apesar da derrota, a situação do Vasco ainda é confortável no Campeonato Carioca. O time é o terceiro colocado com 30 pontos e só precisa de um empate com o Volta Redonda, na próxima quarta-feira, em São Januário, para avançar sem depender do resultado do duelo entre Madureira e Fluminense.

Até o jogo com o Friburguense, o Vasco vinha apresentando bom rendimento defensivo, tanto que só tinha sofrida sete gols nas 13 partidas anteriores no Campeonato Carioca. Após a derrota, Doriva reconheceu os erros do time e lamentou o péssimo primeiro tempo, em que o time levou quatro gols.

"Houve as falhas, dois de bola parada, de cabeça. Estipulamos marcação individual e o sistema não foi eficiente, principalmente nas bolas aéreas. Perdemos equilibrio depois que levamos os gols. No intervalo, corrigimos, mudamos a estratégia, adiantamos as laterais, criamos chances, fizemos gols, mas custou caro a atuação do primeiro tempo", disse.