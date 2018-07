Doriva poupa Montoya e testa Thalles entre os titulares do Vasco

O Vasco retornou ao trabalho com mudanças nesta segunda-feira. No treinamento tático, o atacante Thalles entrou no time titular no lugar do colombiano Montoya, que realizou atividades de recuperação física. Thalles esteve a serviço da seleção brasileira sub-20 no início do ano e, por isso, só atuou uma vez pela equipe vascaína na temporada, mas como reserva.

O atacante Gilberto foi a novidade entre os reservas. O jogador ainda está em processo de contratação. O Vasco espera apenas os últimos documentos do Toronto FC, ex-time de Gilberto, para concluir a negociação. Em razão de uma virose, o zagueiro Rodrigo não treinou e foi substituído por Anderson Salles.

O Vasco volta ao campo nesta quarta-feira diante do Barra Mansa pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O time do técnico Doriva é o quarto colocado, com 10 pontos.