Doriva promete Vasco ofensivo e confirma ausência de Marcinho O técnico Doriva, do Vasco, deixou claro que seu time não vai se contentar com um eventual empate no clássico de domingo, com o Flamengo, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, em São Januário, ele disse que o Vasco está preparado para enfrentar o rival.