Doriva repete formação com Wesley como titular no São Paulo

O técnico Doriva deve repetir a escalação do São Paulo para o jogo deste domingo, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o time treinou no CT da Barra Funda em atividade fechada durante 1h15, quando a formação titular foi mantida, com Rodrigo Caio como zagueiro e Wesley como volante, assim como eles foram utilizados na vitória sobre o Sport, no último sábado.

Antes do embarque para Belo Horizonte, o São Paulo vai fazer novo treino fechado, neste sábado pela manhã, no CT da Barra Funda. Depois do compromisso, o time terá 11 dias de folga até um novo jogo, contra o Atlético-MG, no Morumbi, em 19 de novembro. Para a partida, a comissão técnica aposta que deve contar com Rogério Ceni. O goleiro se recupera de lesão no pé direito e pode ser a novidade.

No treino desta sexta-feira a novidade no campo foi o lateral-esquerdo Carlinhos. Recuperado de lesão na panturrilha da perna esquerda, o jogador treinou com bola pela primeira vez, mas não irá para Belo Horizonte. Além dele, continuam no departamento médico Ceni, o zagueiro Luiz Eduardo (problemas no joelho esquerdo) e o zagueiro Breno, que passou por uma cirurgia no joelho direito na manhã desta quinta.

Contra o Cruzeiro o São Paulo deve ser escalado com: Dênis; Bruno, Rodrigo Caio, Lucão e Reinaldo; Thiago Mendes, Wesley e Paulo Henrique Ganso; Michel Bastos, Alexandre Pato e Luis Fabiano. A equipe tenta chegar ao G4 e conta com um tropeço do Santos, que enfrenta o Joinville, para poder subir uma posição na tabela.