Doriva repete time e Vasco deve ter a estreia de Gilberto contra o Flu

O técnico Doriva decidiu não fazer mistério para montar o time do Vasco que vai enfrentar o Fluminense, domingo à noite, no Engenhão. Neste sábado, o treinador repetiu a equipe que treinou na sexta-feira e confirmou que o atacante Gilberto, contratado durante a semana, vai fazer sua estreia como titular.

Outras duas novidades no time são o lateral-direito Madson e o zagueiro Rodrigo, que não atuaram na quarta, contra o Barra Mansa. Rafael Silva também retornou aos titulares, no lugar de Montoya, que foi novamente poupado do treino. Sem Bernardo, suspenso por cartão vermelho, o paraguaio Julio dos Santos joga no meio de campo.

Assim, o time do clássico terá: Martin Silva; Madson, Luan, Rodrigo e Christiano; Guiñazu, Serginho e Julio dos Santos; Marcinho, Rafael Silva e Gilberto. O garoto Thalles fica no banco de reservas.

MOSQUITO

A novidade no treino deste sábado foi a presença do atacante Mosquito, de 19 anos. O jogador, revelado na base cruzmaltina, deixou São Januário em 2012 reclamando de ter sido subvalorizado. O Vasco ameaçou reclamar na Justiça e nenhum grande quis contratar o garoto, então destaque da seleção sub-15.

Mosquito acabou no Atlético-PR, que foi condenado a pagar uma indenização ao Vasco. No fim do ano passado, entretanto, o contrato com os paranaenses chegou ao fim. Agora ele volta a São Januário emprestado pelo Deportivo Maldonado, clube da segunda divisão uruguaia usado por empresários brasileiros para registrar jogadores.