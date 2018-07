Doriva testa Jhon Cley no meio-campo do Vasco em treino

O técnico Doriva fez algumas mudanças no time do Vasco durante o treino tático realizado na tarde desta quarta-feira, em São Januário. Optou por escalar o meia Jhon Cley na vaga de Marcinho, que fez trabalho à parte, promoveu a volta de Bernardo, que cumpriu suspensão no clássico contra o Fluminense, e utilizou Julio dos Santos na vaga de Guiñazu - o argentino não vai atuar contra o Bangu, no sábado, por ter recebido o terceiro cartão amarelo na última partida.

Doriva não quis definir o time, sabe que vai poder contar com Marcinho, mas é certo que Bernardo ocupe uma vaga novamente. Pela manhã, a equipe realizou treino físico de 40 minutos numa academia no campus da Universidade Estácio de Sá, com foco no trabalho de força e agilidade. Desde a estreia no Campeonato Carioca, no primeiro dia de fevereiro, quando venceu a Cabofriense por 2 a 0, em Macaé, o Vasco não dispôs de um intervalo de uma semana entre as partidas.

Como não tem compromisso pela Copa do Brasil nesta semana - estreará contra o Rio Branco, dia 4 de março, no Acre - e vai voltar a campo somente no sábado, a comissão técnica decidiu então usar esse período para aprimorar a forma física dos atletas.