Doriva testa Serginho, Nei e Madson no time titular do Vasco

De volta aos treinamentos após a folga de segunda-feira, o Vasco começou a ser definido pelo técnico Doriva para a estreia no Campeonato Carioca, no próximo domingo, diante da Cabofriense, em Macaé. E o treinador mostrou que pode fazer alterações na lateral direita e no meio-de-campo para o duelo em relação ao time utilizado no Torneio Super Series, na semana passada, na Arena Amazônia.

Recém-contratado junto ao Atlético Mineiro, o volante Serginho começou treinando entre os reservas, mas substituiu Sandro Silva e até fez um gol na atividade. Já na lateral direita, Jean Patrick foi escalado inicialmente no time titular. Depois, porém, Doriva testou Nei e Madson, que veio do Bahia.

Assim, a formação do time titular do Vasco foi: Martín Silva; Jean Patrick (Nei, depois Madson), Rodrigo, Luan e Christiano; Sandro Silva (Serginho), Lucas, Bernardo e Marcinho; Montoya e Rafael Silva.

Antes desse trabalho, os jogadores do Vasco realizaram um trabalho físico na academia. Depois esse time titular, de colete laranja, enfrentou dois times ao mesmo tempo, de reservas, com coletes das cores azul e branco.