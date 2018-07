Doriva tira Hudson do time e promove Luiz Eduardo a titular

O técnico Doriva adiantou que o São Paulo vai ter uma mudança na escalação para enfrentar o Vasco, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Em treino nesta sexta-feira no CT da Barra Funda, o treinador tirou o volante Hudson do time, passou o zagueiro Rodrigo Caio para a vaga dele e promoveu ao time titular Luiz Eduardo para compor a defesa ao lado de Lucão.

A equipe treinou pela primeira vez desde a derrota por 2 a 0 para o Fluminense, na quarta-feira. Doriva fez um trabalho separado com os titulares em um dos campos do CT. Sem adversários, os jogadores treinaram posicionamento, saída de bola e a parte tática. Doriva pediu bastante para que os atletas se movimentassem e compactassem a marcação.

Em outro campo os demais jogadores fizeram um trabalho técnico em campo reduzido. A novidade no trabalho com bola foi a presença de Michel Bastos. Recuperado de lesão na coxa esquerda, o meia será preparado para retornar a atuar na próxima quarta-feira, quando o São Paulo vai receber o Santos, no Morumbi, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.

O jogo com o Vasco, também no Morumbi, neste domingo, marca a estreia do São Paulo com o uniforme bordô, lançado nesta sexta-feira. A camisa comemora os 25 anos de Rogério Ceni no clube. A equipe titular deve ter: Rogério Ceni; Bruno, Lucão, Luiz Eduardo e Matheus Reis; Rodrigo Caio, Thiago Mendes e Ganso; Rogério, Alexandre Pato e Luis Fabiano.