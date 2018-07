Doriva volta a fechar treino antes de clássico decisivo com Flamengo

O técnico Doriva voltou a fechar o treino do Vasco nesta sexta-feira, como já havia feito na quinta, por ordem do presidente Eurico Miranda. Ao fim da atividade, o treinador manteve o mistério durante a entrevista coletiva e não revelou qualquer indicação de qual será o time para o clássico "especial" contra o Flamengo, domingo, no Maracanã.

"Vamos botar [em campo] aquilo que temos de melhor, que acreditamos que seja o melhor. Jogos assim exigem uma equipe competitiva. Sabemos que esses jogos são difíceis por se tratar de um clássico. Quem entrar em campo estará apto", desconversou Doriva, sem mencionar a futura escalação vascaína.

Sem indicar a equipe, o treinador fez questão de destacar que poderá fazer uma surpresa na escalação. "As equipes se conhecem por aquilo que vêm fazendo na competição. Claro que pode ter o fator surpresa, temos que estar prontos para tudo. O Flamengo tem grandes jogadores, é uma boa equipe, a gente respeita. Mas nós também temos e estamos nos preparando pra vencer e chegar à final."

Doriva admitiu que os treinos com portões fechados se devem à importância da partida, que vale vaga na grande decisão do Campeonato Carioca. "A gente sabe que o nosso adversário tem jogadores de qualidade, temos que tomar nossas precauções. Os nervos ficam à flor da pele, mas precisamos manter o equilíbrio para não perder ninguém e ser competitivo durante todo o jogo", declarou. "Esse jogo é especial, mais especial ainda se tratando de uma semifinal. Nosso objetivo é chegar à final e conquistar o título."

O jogo de ida da semifinal será disputado às 16 horas deste domingo. A volta ainda não tem data definida. Poderá ser disputada dia 18 ou 19, novamente no Maracanã.