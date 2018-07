Dorival acaba com brincadeira de Gabriel com skate elétrico

O técnico Dorival Junior repreendeu o atacante Gabriel no treino desta quinta-feira por causa de uma brincadeira com um skate elétrico na beira do gramado do CT Rei Pelé.

Enquanto o treinava treinava os reservas, o atacante Gabigol e o volante Thiago Maia brincavam com um skate elétrico. Câmeras de televisão registravam as brincadeiras com o aparelho, que se tornou uma febre nos Estados Unidos e Europa. Até o momento era apenas uma brincadeira.

Irritado, o treinador pegou o skate do jogador, que ainda tentou argumentar, mas ouviu que a brincadeira havia acabado. O atacante do Santos deixou o gramado e foi para as dependências do CT Rei Pelé, e Dorival voltou a comandar o trabalho.

Guardadas as proporções, a repreensão pode ser incluída na lista de desentendimentos do treinador com seus comandados. Em 2010, Dorival Júnior acabou demitido depois de uma briga com Neymar. O ponto mais grave, na visão da diretoria, foi a decisão do treinador de deixar Neymar, que já o astro da equipe, fora de um jogo contra o Corinthians.

Gabriel também teve problemas com o técnico Enderson Moreira no Campeonato Paulista. Em diversas entrevistas, o treinador se queixou de que muitos jogadores se achavam mais do que eram, numa crítica indireta ao atacante e a outras revelações do grupo. As críticas criaram mal-estar com a diretoria e Enderson acabou demitido.