Dorival acompanha bases do São Paulo para verificar evolução de jovens atletas

O técnico Dorival Junior vem acompanhando de perto o que chama de "evolução" dos jovens atletas das categorias de base do São Paulo. Recentemente, ele fez questão de assistir ao treino dos times sub-17 e sub-20 no CT da Barra Funda, e incluir atletas nas atividades da equipe principal.

"Além de eu poder conhecer cada vez mais os atletas e o trabalho que vem sendo feito, tenho a oportunidade de acompanhar a evolução deles", avalia Dorival. "É muito importante essa observação contínua. Além disso, o atleta da base quando vai treinar na Barra Funda sabe que está sendo observado".

Atletas como Caíque, Pedro Borges e Igor Gomes (Sub-20), Marcos Junior, Lucas Sena, Ed Carlos. Miguel e Vítor Samuel (Sub-17) já chegaram a treinar com o time principal. Nesta semana, foi a vez de Paulinho Boia (Sub-20) participar dos trabalhos junto com o time de Dorival.

"Os meninos se sentem valorizados e observados", conta o técnico do Sub-20, André Jardine. "O maior anseio de todos é ter oportunidade no profissional. Eles treinarem com a presença do Dorival, sendo conhecidos pelo técnico, sabem que a chance aumenta. Vejo como fundamental essa integração mais aprofundada".

A estratégia de Dorival é encontrar nas bases do São Paulo as possíveis soluções para o time principal. Assim que assumiu o comando do clube, ele falou admitiu que grande parte dos reforços viriam do centro de formação de atletas do clube tricolor, em Cotia.