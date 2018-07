Dorival adia definição na defesa do Internacional

O primeiro coletivo da semana só deverá ser realizado nesta quinta. Dorival vai definir quem entrará no lugar de Rodrigo Moledo, que faria seu retorno ao time no fim de semana, mas foi cortado por causa de lesão muscular. As opções para a zaga são Bolívar e Dalton.

Na lateral-esquerda, o retorno de Kleber já está garantido. Ele se recuperou bem de uma lesão muscular e de uma cirurgia para correção de hérnia inguinal. O Inter deverá ser escalado com Muriel; Nei, Dalton (Bolívar), Índio e Kleber; Sandro Silva (Elton), Guiñazu, Oscar e D''Alessandro; Dagoberto e Leandro Damião.

Depois do coletivo de quinta, o time treinará no Beira-Rio na manhã de sexta-feira, antes do embarque para Recife. Na capital pernambucana, a delegação do Inter fará sua última atividade antes do jogo, no sábado à tarde.