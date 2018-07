Dorival admite má fase do Flamengo após novo tropeço O técnico Dorival Júnior reconheceu que o Flamengo passa por um momento de instabilidade que o deixa em situação perigosa no Campeonato Brasileiro. Na noite de quarta-feira, a equipe apenas empatou por 0 a 0 com a Portuguesa, no Estádio do Canindé, em São Paulo, e completou a quinta partida consecutiva sem vitória.