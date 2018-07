Dorival admite que Palmeiras vive 'momento melhor'

O técnico Dorival Junior, do Santos, reconhece que o Palmeiras vive um momento melhor no Campeonato Brasileiro - as duas equipes se enfrentam neste domingo, no Allianz Parque. O clube da Vila Belmiro está na 17ª posição, na zona do rebaixamento, enquanto o Palmeiras é o sétimo colocado, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos.

"O momento do Palmeiras é melhor do que o momento do Santos. O Palmeiras vive uma situação melhor do que o Santos, em termos de campeonato. Temos de respeitar isso, mas vamos buscar e correr atrás para fugirmos dessa situação que é muito incômoda", afirmou o técnico santista em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé, em Santos.

O treinador confirmou o retorno de Renato ao time titular no lugar de Paulo Ricardo - esta deverá ser a única mudança em relação à equipe que venceu o Figueirense por 3 a 0, no último sábado, na Vila Belmiro. "Ele está sempre com a cabeça erguida, sempre buscando a melhor jogada possível, simplifica. Naturalmente, o Paulo teve uma excelente postura em frente à zaga. Terá outras oportunidades. O Renato era o titular e está voltando. Espero que tenhamos a mesma postura que a equipe apresentou no jogo anterior", afirmou Dorival Junior.

Para o treinador, um dos segredos para a equipe conseguir um bom resultado neste domingo é a compactação, característica trabalhada em vários treinamentos ao longo da semana. "Não podemos abrir mão de marcar. A compactação tem de existir. Trabalhamos nisso durante a semana", disse o comandante.