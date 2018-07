Dorival admite preocupação com bola parada após derrota

Dorival Júnior não escondeu a preocupação com as bolas aéreas após a derrota do Santos para o Atlético Paranaense, por 1 a 0, em Curitiba. Para o treinador, as jogadas de bola parada estão "tirando o sono" da equipe neste início de Campeonato Brasileiro.

"Isso está nos tirando o sono. A bola parada está nos causando problema. A bola em jogo, não, mas pelo alto está nos tirando pontos e prejudicando nossa campanha", admitiu o treinador santista.

Na sua avaliação, o gol sofrido aos 43 minutos do segundo tempo contrastou com o domínio que o Santos teve durante quase toda a partida. O time paulista registrou quase 70% de posse de bola e acertou a trave duas vezes ainda na etapa inicial.

"A posse de bola mostra o quanto o Santos teve o jogo ao seu comando. Eles tiveram uma bola na trave no segundo tempo e um cabeceio só. É o quarto jogo que tomamos gol, e o terceiro depois dos 40 minutos", alertou Dorival.

Para o técnico, não há outra solução para o problema que não seja o treino. "Treinar, trabalhar, porque eventualmente, uma jogada ou outra, tudo bem. Agora, estamos tendo esse problema que vem realmente preocupando. Com bola no chão, dificilmente existe uma penetração dentro da nossa área", afirmou.