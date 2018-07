Dorival aguarda seleção para definir entre Lucas Lima e Ricardo Oliveira

O técnico do Santos, Dorival Junior, vive a expectativa de saber o que Dunga fará na seleção brasileira com dois de seus principais jogadores: o meia Lucas Lima e o atacante e artilheiro do Campeonato Brasileiro, Ricardo Oliveira. Eles participam da partida desta terça-feira contra o Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia.

Contra a Argentina, na última sexta-feira, após o jogo ser adiado na quinta por causa da chuva em Buenos Aires, ambos foram titulares. Se Dunga repetir a dose, é muito provável que fiquem no banco de reservas no duelo de quinta contra o Flamengo, na Vila Belmiro, na retomada do Nacional, em sua 35.ª rodada.

Dorival Júnior tem de pensar ainda no desgaste dos jogadores para as partidas da final da Copa do Brasil contra o Palmeiras: a primeira delas está marcada para o próximo dia 25, na Vila Belmiro. O Santos joga para assegurar posição no G-4 e assim confirmar esse caminho para conseguir vaga na Copa Libertadores de 2016.

O clube tentou levar este jogo contra o Flamengo para fora da Vila Belmiro, a fim de ganhar com cotas em dinheiro, mas não conseguiu. Assim, já começou a vender ingressos: de R$ 30 a R$ 100. Se decidir por poupar Lucas Lima e Ricardo Oliveira, as opções são Marquinhos Gabriel no meio e Geuvânio na frente.