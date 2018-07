Dorival aponta boa campanha no 2º turno para reforçar evolução do São Paulo

O técnico Dorival Júnior constantemente diz que vê evolução no time do São Paulo, mesmo quando o resultado é desfavorável. No sábado, após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-PR, o treinador voltou a falar do assunto e para reforçar sua opinião, lembrou que a equipe tem um excelente aproveitamento no segundo turno.

"Pelo trabalho, dedicação, entrega, equipe faz de tudo para acertar. Petros teve uma lesão constatada, jogou os 90 minutos e disse, que iria para o jogo, independentemente de qualquer coisa. Esse espírito faz muita coisa acontecer e são exemplos que vêm puxando aos outros. Éder Militão sentiu e suportou, como já fizeram Marcos Guilherme, Pratto, Buffarini. São essas atitudes que nos faz acreditar que o trabalho vai prevalecer. Parabéns aos jogadores pela recuperação. O segundo turno do São Paulo é pra brigar por posições na frente. Depois das semanas de treino, houve crescimento", analisou.

Neste momento, o São Paulo tem a terceira melhor campanha no segundo turno, com 15 pontos. O melhor é o Cruzeiro, com 20, seguido pelo Botafogo, que soma 18. Dorival também acredita que a torcida tem ajudado muito para fazer o time se superar e manter a cabeça no lugar em alguns momentos, como aconteceu no sábado, após levar o gol do Atlético-PR.

"Vi uma grande diferença. Em outros momentos, em outros clubes que passei, nessa mesma condição, via torcidas com reações contrárias. A torcida do São Paulo tem sido presente, participativa, motivando, se doando em campo e comparecendo em grande número. Normalmente, tem cobrança, invasão, como já vi em outras equipes em momentos como o nosso. A torcida do São Paulo está de parabéns. É um exemplo para o país se comportar quando equipe do coração passa por dificuldades", comentou.