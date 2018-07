Dorival aposta na repetição do time para tirar São Paulo da zona de rebaixamento

O técnico Dorival Junior admitiu nesta sexta-feira que a fraca campanha do São Paulo como visitante neste Brasileirão preocupa a comissão técnica. Em 16 rodadas, o time só somou um ponto fora de casa. Foi no empate por 0 a 0 diante do Sport. Esta é uma das razões da fraca campanha que levou o time a ocupar a zona de rebaixamento nas últimas seis rodadas. Neste sábado, o time enfrenta o Botafogo, no Engenhão.

"Preocupa muito. Estamos buscando o caminho para que solucionemos isso. O momento é difícil, mas nada que não seja superado pelo trabalho e a dedicação desse grupo, que é muito grande. Eu encontrei um grupo disposto a trabalhar, interessado em querer trabalhar, melhorar. Isso é um ponto importante para a gente sair dessa situação", disse Dorival em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira no CT da Barra Funda.

O treinador revela que uma das estratégias para sair da zona de rebaixamento é repetir a escalação para que os jogadores retomem a confiança. No jogo de sábado, a única mudança será a estreia de Hernanes no lugar de Gomez. "Eu acredito que você tenha que dar primeiro uma segurança aos atletas para renderem seu melhor. Recuperarem a confiança natural. Num primeiro instante, o ideal seria que acontecesse. Nem sempre a primeira resposta é positiva", afirmou.

Hernanes terá liberdade para se movimentar, sem uma função específica. "Vai depender muito, eles têm liberdade de movimentação, criação. O próprio Pratto flutuando, com a chegada desses dois, mais ainda do Petros, Jucilei, para a gente ter um ganho em cada quadrante do campo e poder criar mais chances", disse o treinador.