Dorival aprova atuação do Santos em amistoso contra o Bahia

O técnico Dorival Júnior ficou satisfeito com a atuação do Santos no empate por 2 a 2 com o Bahia, no último sábado, em amistoso disputado na Fonte Nova. Apesar do time ter arrancado a igualdade apenas nos acréscimos do segundo tempo, o treinador aprovou o desempenho do seu time, ainda mais por se tratar do primeiro compromisso da equipe após três semanas de pré-temporada.

"Vimos um bom espetáculo. Duas equipes que exigiram uma da outra. Um espetáculo à altura. Foi um jogo tranquilo onde as equipes procuraram jogar. Jogaram bem e é isso que importa. Essa movimentação foi muito importante para nós", afirmou o técnico.

O elenco do Santos volta a treinar na próxima segunda-feira, no CT Rei Pele, intensificando a sua preparação para a estreia no Campeonato Paulista, no próximo sábado, diante do São Bernardo, na Vila Belmiro. Mas a semana pode ser de novidades, pois Dorival destacou a necessidade de o time se reforçar.

Dorival lembrou que o Santos sofreu baixas no seu setor ofensivo. "Perdemos o Geuvânio, já tínhamos perdido o Marquinhos Gabriel, então precisamos repor", comentou o treinador.