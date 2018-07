Dorival aprova postura e rejeita euforia no Vasco

CURITIBA - O Vasco encerrou em grande estilo o jejum de três partidas sem vitórias no Campeonato Brasileiro ao bater o Coritiba por 1 a 0, no Couto Pereira, mas o resultado não deixou Dorival Júnior eufórico. Para ele, o time ainda está em evolução na competição, havia atuado bem nas partidas anteriores e nem o triunfo sobre o terceiro colocado altera o status da sua equipe.

"Fizemos bons jogos nas últimas rodadas, mas os resultados não aconteceram, e isso gerou algumas dúvidas. Esse resultado não modifica as coisas, mas espero que mantenhamos essa postura e agressividade. É natural a oscilação, mas aos poucos as coisas vão se encaixando", disse.

Com a vitória após os tropeços diante de Ponte Preta (1 a 1), Botafogo (2 a 3) e Goiás (1 a 1), o Vasco subiu para a décima colocação no Campeonato Brasileiro, com 18 pontos. O time volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, às 19h30, quando vai enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, em partida válida pela 14ª rodada.