Para Dorival, Santos 'encontrou caminho' para superar desfalques

O técnico Dorival Júnior avaliou que a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Santa Cruz, no último domingo, no Arruda, confirmou a evolução da sua equipe, que já não sofre tanto com os desfalques dos seus três principais jogadores - o meia Lucas Lima e os atacantes Ricardo Oliveira e Gabriel -, tanto que conquistou o segundo triunfo consecutiva no Campeonato Brasileiro.

"Tivemos a primeira semana cheia depois do Paulista. Foi bem melhor em relação ao jogo anterior. Estamos encontrando um caminho, mesmo com muitos jogadores fora. Os que entraram estão adquirindo confiança", afirmou Dorival, também lembrando que Santos teve a semana completa para treinamentos visando o duelo do último domingo.

Satisfeito, o treinador elogiou o comportamento tático da equipe, que definiu a vitória com um gol marcado em cada tempo, por Zeca e Joel. "O Santos teve uma proposta de jogo e a manteve nos 90 minutos. Sofremos um pouco, mas tenho que reconhecer o espírito de luta. Tivemos paciência", disse.

O triunfo no Arruda levou o Santos aos dez pontos, em quinto lugar no Brasileirão. O time volta a jogar na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, diante do Sport, pela oitava rodada.