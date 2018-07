Dorival busca solução para sequência de jogos sem Cueva no Brasileirão

O início de semana no São Paulo traz um desafio para Dorival Junior: acertar o time para manter a boa fase sem poder contar com um de seus principais jogadores, Cueva. O meia viajou para Lima, onde se apresenta hoje à seleção peruana para a repescagem das Eliminatórias da Copa contra a Nova Zelândia.

+ Dorival pede foco nos 47 pontos: 'Não temos direito de pensar em Libertadores'

Na última vez que Cueva se ausentou do Morumbi, o treinador deu espaço para o jovem Lucas Fernandes, que depois acabou sendo mantido como titular ao lado do peruano. Porém, uma sequência de atuações abaixo do esperado e seu retorno para o banco diminuem as chances de ele ser escolhido para os próximos compromissos do São Paulo.

Além dele, outros quatro são opções do chefe: Jonatan Gomez, Shaylon, Thomaz e Maicosuel – nenhum deles como Cueva. “É muito difícil encontrar substituto à altura de Cueva. Até porque esse jogador vai precisar de uma sequência de jogos. Vamos ter calma, buscar as possibilidades possíveis. Vamos continuar o nosso trabalho, buscar as melhores opções”, disse o treinador.

O São Paulo recebe a Chapecoense no Pacaembu, nesta quinta-feira. A equipe também não terá Militão, que sofreu estiramento na coxa semana passada e pode desfalcar o time por até três semanas. A tendência é que Araruna seja mantido na direita.