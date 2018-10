Dorival celebra 'passividade quebrada' do Flamengo e exalta Paquetá

O técnico Dorival Júnior saiu bastante satisfeito da vitória do Flamengo sobre o Corinthians, na última sexta-feira, em São Paulo. Mais do que o triunfo por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador celebrou a atuação do time rubro-negro, que mostrou mais agressividade do que vinha apresentando.

"O Flamengo foi agressivo, buscou o gol a todo instante. O trabalho ainda é do Mauricio (Barbieri), alterei apenas alguma coisa de postura. Essa passividade parece que foi quebrada, mesmo no jogo contra o Bahia. A equipe está vibrante, agressiva, guerreira", considerou.

Outra boa notícia da partida foi a exibição de Lucas Paquetá. O meia voltou a exibir o futebol do começo do campeonato e definiu o triunfo ao marcar dois gols. Dorival exaltou seu comandado e considerou normal a oscilação apresentada por ele.

"O Paquetá é excelente. Tem todos os requisitos para ir longe no futebol mundial", afirmou o treinador. "A oscilação é natural. São quase 60 jogos na temporada, impossível que numa exigência dessa dos jogos consiga manter a mesma postura toda rodada."

Agora, o treinador espera que o comportamento apresentado na sexta pela equipe seja mantido para o resto do Brasileirão, para que o Flamengo siga na briga pelo título. "O campeonato muito disputado. Seja na parte de cima, seja embaixo. Então, temos que manter a postura."