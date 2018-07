Dorival celebra temporada do Santos e espera que elenco seja mantido

O técnico Dorival Júnior fez um balanço positivo da temporada 2016 do Santos. Após a vitória por 1 a 0 sobre o América Mineiro, no último domingo, resultado que garantiu ao time o segundo lugar no Campeonato Brasileiro, o treinador enumerou feitos alcançados, lembrando a conquista do título paulista e a convocação de vários jogadores para a seleção.

"Foi uma temporada muito favorável ao Santos, com a conquista do Campeonato Paulista, a recuperação do elenco e com vários jogadores convocados. O Santos tem uma equipe respeitada que joga tanto dentro de casa como fora com o mesmo conceito de jogo e que finalizou o ano com o vice do Brasileirão", afirmou, lembrando que o time perdeu jogadores importantes durante a temporada, como o atacante Gabriel.

Mas assim como em 2015, quando foi finalista da Copa do Brasil, o Santos ficou perto de conquistar um título nacional, mas viu a taça escapar, curiosamente nas duas oportunidades para o mesmo clube, o rival Palmeiras. Para ter mais sucesso em 2017, Dorival destacou a importância da manutenção do elenco para a próxima temporada. "A manutenção será tão fundamental quanto a chegada de novos jogadores. Temos que manter esta equipe e contar com a chegada de alguns elementos", disse.

Além de ter sido campeão paulista e vice do Brasileirão, o time parou nas quartas de final da Copa do Brasil. O elenco está em férias e se reapresenta em 11 de janeiro, no Rei Pelé. O time vai estrear no Paulistão de 2017 em 5 de fevereiro, na Vila Belmiro, diante do Linense.