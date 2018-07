Dorival celebra vitória do Inter, mas pondera sobre vaga O Internacional conquistou uma importante vitória ao bater o Botafogo, fora de casa, por 2 a 1, no último domingo, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe voltou à zona de classificação para a Copa Libertadores, mas o técnico Dorival Júnior ponderou e afirmou que a vaga no torneio ainda não está garantida.