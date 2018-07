Dorival chama três atletas do Santos B para enfrentar o Bahia

A escalação que o Santos vai apresentar no amistoso contra o Bahia neste sábado, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, está bem distante do time ideal do técnico Dorival Junior. Ao todo, o time terá 15 desfalques – 13 deles poupados. Muitos jogadores ainda não estão em boas condições físicas e, por isso, não viajaram para a capital baiana.

Os ausentes são Vladimir, João Paulo, Daniel Guedes, Jubal, Paulo Ricardo, Renato, Leandrinho, Pedro Castro, Elano, Ricardo Oliveira, Patito Rodriguez, Lucas Crispim e Neto Berola. Todos foram poupados. O zagueiro David Braz, que faz tratamento de lesão muscular na coxa direita, e o volante Valencia, em fase final de recuperação de cirurgia no joelho, estão no departamento médico.

Para completar a equipe, Dorival chamou três atletas do Santos B: o zagueiro Lucas Veríssimo, o volante Diego Gomes e o meia Ronaldo Mendes. Apenas dois zagueiros foram relacionados (Gustavo Henrique e o próprio Lucas Veríssimo). Em caso de necessidade, Alison deve ser improvisado na zaga. Paulinho e Joel, dois reforços da equipes, estarão na Bahia e devem formar a linha de frente com Gabriel.

Veja a lista de relacionados:

Goleiros: Vanderlei e John

Laterais: Victor Ferraz, Zeca e Caju

Zagueiros: Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo

Volantes: Alison, Thiago Maia, Fernando Medeiros, Lucas Otávio e Diego Gomes

Meias: Lucas Lima, Léo Cittadini, Serginho, Vitor Bueno, Rafael Longuine e Ronaldo Mendes

Atacantes: Gabriel, Joel, Paulinho e Marquinhos