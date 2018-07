Dorival cobra apoio da torcida na estreia do Atlético Depois da decepção na final do Campeonato Mineiro, o técnico Dorival Júnior pediu o apoio da torcida na estreia do Atlético-MG no Brasileirão, neste sábado, contra o Atlético-PR, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas-MG.