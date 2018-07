Dorival cobra elenco e novamente concentra solteiros

O Santos está conhecendo um novo Dorival Júnior. Até a semana passada, ele suportou muita coisa, talvez porque não tinha como punir os indisciplinados em razão de Robinho fazer parte do grupo. Mas, bastou o atacante se apresentar à seleção brasileira para que o treinador passasse a mostrar o seu lado disciplinador. E o seu primeiro ato foi afastar as duas principais estrelas do time, Paulo Henrique Ganso e Neymar, assim como o também titular André e o reserva Madson, além de entregar o assunto à diretoria, que multou os faltosos.

Dorival reencontrou os punidos na tarde desta segunda-feira, na reapresentação dos jogadores no CT Rei Pelé. Primeiro ele comandou um treino técnico, sem a presença de Madson, que trabalhou em outro campo, ainda como parte do castigo. Depois, o treinador ignorou os protestos de Ganso e outra vez antecipou em um dia o início da concentração para os solteiros.

Normalmente, titulares e reservas se concentram apenas na noite anterior ao jogo - o time volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Guarani, quarta à noite, na Vila Belmiro. No entanto, os solteiros estarão concentrados desde as 23 horas desta segunda no Hotel Recanto dos Alvinegros, anexo ao CT.

Após o treino, houve sessão dupla para lavar a roupa suja. Na primeira, Dorival falou durante meia hora aos jogadores, todos sentados no campo. E em seguida os integrantes da comissão técnica se retiraram e os últimos acontecimentos continuaram sendo debatidos apenas pelos atletas.

"A punição não pode ser levada mais adiante. O mais importante é assimilar o erro. Eles chegaram horas atrasados para se concentrar, já foram punidos pelo treinador e agora cabe ao grupo abraçá-los e demonstrar a confiança que temos neles", disse Marquinhos, um dos líderes do grupo.

Sobre a antecipação da concentração para os solteiros, o meia argumentou que em todos os clubes acontece isso. "O Ganso tem que acatar a decisão do técnico e ele já disse que respeita. O que ele [Ganso] falou não foi com a intenção de atingir Dorival, mesmo porque o futebol vem evoluindo desde a chegada do técnico", finalizou.