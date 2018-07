Dorival comanda treino e Allione é testado na equipe do Palmeiras

Com a semana livre para trabalhar, o técnico Dorival Júnior aproveita para fazer testes na equipe do Palmeiras. Nesta quinta-feira, o treinador comandou mais um treinamento coletivo e repetiu o time inicial treinado na quarta-feira, mas fez algumas alterações diferentes no meio do trabalho. A principal novidade foi a presença de Allione entre os titulares por alguns minutos.

O time que iniciou a atividade teve: Bruno; João Pedro, Nathan, Tobio e Victor Luis; Renato, Marcelo Oliveira, Mazinho e Valdivia; Mouche e Henrique. Os goleiros Fernando Prass, Fábio e Jailson ficaram fazendo um trabalho especial no outro campo, por isso não participaram do coletivo. Durante o treino, por diversas vezes Dorival gritou e cobrou maior empenho na dos titulares marcação. Após muitas broncas, a equipe passou a pressionar mais os reservas ainda no campo de ataque.

Incomodado com a atuação dos titulares, o treinador resolveu colocar Juninho e Allione, nos lugares, respectivamente, de Marcelo Oliveira e Mouche. Com essa formação, Victor Luis voltou a ser volante e o meia argentino ajudou Mazinho e Valdivia na construção das jogadas para Henrique. Dorival treinou também bolas paradas e ainda teve tempo de fazer mais duas alterações. Voltaram Marcelo Oliveira e Mouche e saíram Renato e Mazinho.

A equipe alviverde faz o último nesta sexta-feira para encarar o Atlético-MG, sábado, às 19h30, no estádio do Pacaembu. Para essa partida, o Palmeiras não poderá contar com o volante Wesley, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A equipe alviverde é a 13.ª colocada no Campeonato Brasileiro com 39 pontos, cinco a mais que o Coritiba, melhor time dentro da zona de rebaixamento.