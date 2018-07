Dorival comanda treino tático no São Paulo e relaciona 24 jogadores

O técnico Dorival Júnior comandou um treino tático neste sábado e encerrou a preparação do São Paulo para enfrentar o Flamengo, domingo, no Pacaembu, às 17 horas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na atividade tática, Dorival ajustou o posicionamento, a marcação e saída de jogo da equipe, além de treinar jogadas de bola parada. Por fim, os jogadores disputaram um recreativo.

Depois do treino, o técnico divulgou os 24 jogadores relacionados para enfrentar o Flamengo. As principais ausências são de Lugano, Bruno e Gilberto, contundidos, e de Brenner, convocado pela seleção brasileira para a disputa do Mundial Sub-17.

Derrotado na última rodada para o Fluminense, no Rio, o São Paulo faz um jogo decisivo neste domingo. Está, afinal, com apenas 34 pontos e pode voltar para a zona de rebaixamento caso não vença.

Confira a lista de jogadores relacionados no São Paulo:

Goleiros: Denis, Sidão e Renan Ribeiro;

Laterais: Edimar, Buffarini e Júnior Tavares;

Zagueiros: Rodrigo Caio, Arboleda, Aderllan e Bruno Alves;

Volantes: Petros, Éder Militão, Jucilei e Araruna;

Meias: Maicosuel, Cueva, Hernanes, Thomaz, Shaylon, Lucas Fernandes e Jonatan Gomez;

Atacantes: Lucas Pratto, Marcos Guilherme e Denilson.