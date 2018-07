Dorival comemora atuação do São Paulo e vê confiança começar a voltar

Mais do que o resultado, o técnico Dorival Junior comemorou o rendimento do São Paulo na vitória sobre o Botafogo por 4 a 3, sábado, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. Para o treinador, até mesmo antes de conseguir marcar três gols após os 39 minutos, o time estava jogando bem.

"Sou bem comedido, não me manifesto após os jogos no vestiário para evitar excessos dos dois lados: na vitória e na derrota. Comemoro da minha maneira, mas estou muito feliz pelo rendimento da equipe, pelo que produzimos. Claro que o resultado é importante, mas o time jogou muito bem. Quando você conquista um resultado assim, a confiança começa a voltar, a produtividade melhora e coletivamente o time volta a crescer", afirmou o treinador.

"A maneira como a equipe reagiu e foi buscar o resultado me deixou muito satisfeito. Teve intensidade. Nas últimas três partidas, o time foi muito bem. Estava na hora de acontecer um jogo assim", completou Dorival.

O técnico enalteceu o fato de os jogadores executarem em campo o que foi trabalhando nos treinos de preparação na semana. Segundo ele, isso é um sinal de evolução. "Tudo que foi trabalhado na semana os jogadores procuraram executar. Isso me deixa mais convencido de que estamos encontrando um caminho, ainda que o momento seja de instabilidade."

Ainda sobre o jogo contra o Botafogo, Dorival afirmou que o resultado favorável ao adversário era injusto pela produção do São Paulo. "Quando o Botafogo foi 3 a 1, senti que era algo injusto porque o time estava jogando bem, com tranquilidade. Procurava abrir espaços, de forma correta. Saímos na frente, logo depois tomamos um gol. Você não tem o tempo nem para se estabilizar. Tivemos de correr atrás. O segundo e o terceiro gol atrapalharam bastante. É difícil explicar o futebol", discursou.

"Pelo que a equipe vinha produzindo hoje, o placar de 3 x 1 para o Botafogo era inexplicável. Não tinha como justificar", acrescentou.

Dorival lembrou ainda que foi o primeiro triunfo da equipe fora de casa no Campeonato Brasileiro, fato que merece ser enaltecido. O treinador afirmou ainda que estava tranquilo e confiante em uma virada, mesmo quando o placar apontava 3 a 1 para o Botafogo.

"Temos de valorizar que é a primeira vitória como visitante. Ninguém esperava a maneira que foi construída a vitória, mas estava muito tranquilo porque sabia o que a equipe poderia apresentar. Eles deram a impressão que poderiam reverter o placar adverso", finalizou.