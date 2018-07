Dorival comemora evolução no São Paulo: 'Alguma coisa está mudando'

Já focado na preparação para o clássico com o Corinthians, o São Paulo não terá muito tempo para comemorar o resultado de 2 a 1 sobre o Vitória, rival direto na briga contra o rebaixamento do Brasileirão. Para o técnico Dorival Junior, o jogo contra o líder no Morumbi será 'mais uma final' para sua equipe.

"Todo jogo tem sido uma decisão. É rodada a rodada, ponto a ponto. É um jogo fundamental, porém uma vitória não nos deixará tranquilos nem a derrota nos deixará em desespero", disse Dorival.

Assim como já havia feito após o empate contra a Ponte Preta, o treinador fez questão de destacar a evolução de sua equipe. "Temos de estar pontuando sempre, e o São Paulo precisa correr atrás, porque o que tinha de errar já errou. Por isso, o espírito que vi aqui hoje é um sinal muito claro de que alguma coisa está mudando."

Um trunfo do tricolor para o clássico será o apoio da torcida no Morumbi. Neste Brasileirão, o São Paulo é dono dos três maiores públicos (56.052 pagantes contra o Cruzeiro, 53.635 pagantes contra o Coritiba e 51.511 pagantes contra o Grêmio) e deve quebrar sua própria marca no próximo domingo.

"O que a torcida do São Paulo tem feito vai na contramão de tudo que vi na minha carreira. Em um momento como esse, todas as equipes seriam pressionadas, e não é o que estou vendo", elogiou Dorival Junior.