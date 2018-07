Dorival confirma Alex Silva e Rodolfo no Flamengo O técnico Dorival Júnior desfez o mistério e revelou nesta terça-feira a escalação do Flamengo para a estreia na Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca -, nesta quarta, no Engenhão, contra o Resende. O treinador optou pelas entradas do meia Rodolfo e do zagueiro Alex Silva entre os titulares. Eles ocuparão as vagas de Carlos Eduardo e Wallace, respectivamente.