Dorival confirma Inter com Jajá na vaga de Dagoberto O técnico Dorival Júnior comandou nesta sexta-feira o último treino do Internacional em Porto Alegre antes da partida contra o Bahia, em Pituaçu, e confirmou a entrada do atacante Jajá na equipe titular. Ele substituirá Dagoberto, que cumprirá suspensão automática, na partida de sábado, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.