Dorival confirma interesse em Kayke, artilheiro da Série B

O técnico Dorival Júnior confirmou o interesse do Santos na contratação do atacante Kayke, do ABC-RN, artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. A confirmação foi feita em entrevista coletiva após a vitória do Santos sobre o Sport, por 3 a 1, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil.

“O Kayke é um menino que fez boas campanhas e fez formação dentro do Flamengo. A diretoria trabalha em alguns nomes, muito se fala, indicam vários jogadores, recebemos ligações de empresários ofertando jogadores o dia todo. Existe não só o caso do Kayke, mas empresários que colocam interesse do Santos também”, afirmou o treinador.

A grande dificuldade do Santos para novas contratações é a grave crise financeira. O clube deve um mês de direito de imagem para os jogadores. “O Santos tem interesse em bons jogadores dentro das condições do Santos. Reconhecemos isso e estamos atentos ao mercado. Caso não venha acontecer, vou trabalhar com os que estão aqui”, completou o treinador.

O Santos já tentou sem sucesso a contratação do zagueiro Alex, do Milan, do volante Sandro, do Queens Park Rangers, e do atacante Eduardo Vargas, do Napoli. O Santos contratou 12 reforços em 2015. Desse total, apenas o goleiro Vanderlei exigiu investimentos imediatos. Os outros chegaram em final de contrato e, portanto, sem custos, ou por empréstimos, sempre sem custos para o clube.