Dorival confirma Juninho como titular contra o São Paulo

RIO - O técnico Dorival Júnior confirmou nesta sexta-feira que Juninho Pernambucano será titular do Vasco na partida deste domingo, contra o São Paulo, às 16 horas, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O veterano meio-campista voltará a disputar um jogo desde o início depois de ter iniciado entre os reservas o confronto diante da Portuguesa, na última quarta-feira, no Canindé.

O elenco do Vasco treinou nesta sexta no Centro de Futebol Zico, no Recreio do Bandeirantes, no Rio, e Juninho foi o principal destaque da atividade, na qual marcou dois belos gols, sendo um deles de cobertura e outro de voleio. "Juninho começa normalmente. Depois do jogo vamos vendo as condições dele. Quero contar com o Juninho o máximo que puder. Não quero que ele se machuque. O time é mais ou menos o mesmo que enfrentou a Portuguesa, mas com a entrada do Juninho", avisou o comandante, em entrevista coletiva.

Além de Juninho, outra novidade na escalação do Vasco para domingo será o retorno do lateral-direito, que retorna depois de ter cumprido suspensão contra a Lusa. Na ocasião, Nei substituiu o titular na derrota por 2 a 0 no Canindé. Já o volante Sandro Silva, recuperado de lesão no joelho, voltou a treinar com bola, mas ainda não reúne condições físicas ideais para atuar. "O Sandro está voltando agora. Está liberado para jogar, mas ainda busca o condicionamento ideal. Seria precipitado colocá-lo para jogar agora", completou Dorival.

Desta forma, o Vasco deve ir a campo neste domingo com a seguinte formação titular: Diogo Silva; Fagner, Jomar, Cris e Yotún; Abuda, Wendel, Juninho Pernambucano e Marlone; Willie e André.