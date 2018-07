Dorival confirma Longuine na vaga de Lucas Lima no Santos

Dorival fechou quase todos os treinos da semana e fez questão de esconder os testes que fez no meio-campo. Além de testar Longuine, o treinador deu chances a Vitor Bueno, Léo Cittadini e Ronaldo Mendes. Havia ainda a possibilidade de alterar o esquema por causa da ausência de Lucas Lima, o que não se confirmou.

"Iniciar esta partida é uma oportunidade muito boa. Venho treinando bem e estou preparado para essa ausência do Lucas. Vou procurar ajudar meus companheiros da melhor forma possível. Estamos confiantes em uma boa atuação pelos três pontos", afirmou Longuine, que já projeta sua atuação no lugar do principal armador do time.

"Vamos manter nosso estilo de jogo. Buscaremos o ataque utilizando velocidade e toques rápidos na bola. Tudo isso com muita movimentação e procurando espaços para bater no gol, que também é uma característica minha. Quero ajudar a equipe de todas as formas, mas, colaborar com um gol, seria ainda melhor", declarou.

Com a definição no meio-campo, Dorival deve escalar o Santos com Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Serginho e Rafael Longuine; Gabriel e Ricardo Oliveira.