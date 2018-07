Dorival confirma Mazinho como titular no Mineirão Autor da jogada que resultou no gol do Palmeiras na derrota por 3 a 1 para o Santos, domingo, no Pacaembu, Mazinho será o substituto de Valdivia diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira à noite, no Mineirão, pela 30.ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva nesta terça, o treinador garantiu que confia no jogador.