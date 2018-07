Dorival confirma Palmeiras com uma troca para quarta

O Palmeiras fez na manhã desta terça-feira o último treino antes do jogo com o Criciúma, na quarta-feira, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o técnico Dorival Junior confirmou a entrada do zagueiro uruguaio Victorino na vaga do lesionado Wellington. A equipe realizou um coletivo com ênfase no movimentação e na saída de bola, além de treinar jogadas de escanteio.

Dorival cobrou dos jogadores a compactação das linhas, a ultrapassagem nas jogadas pelas laterais e a rápida troca de passes para tentar confundir a marcação. A atividade durou cerca de 1h30 e nela os reservas também participaram e simularam o posicionamento em campo do Criciúma.

O jogo no Pacaembu marca a abertura do returno do Brasileirão e reúne dois concorrentes diretos para se livrar do rebaixamento. Ambos estão empatados com 18 pontos, com o Palmeiras na frente, em 16º lugar, pelo número de vitórias.

Durante o treino, o meia argentino Allione, o volante Bruninho e o zagueiro Lúcio voltaram correr pelo campo, em novo estágio do tratamento de suas lesões musculares. Já os outros contundidos, Wellington e o meia chileno Valdivia, fizeram trabalhos de reforço muscular.

A equipe vai a campo novamente com o 4-2-3-1, esquema implantado por Dorival na sua estreia, domingo, no empate por 1 a 1 com o Atlético-PR. A escalação titular deve ser Fábio; Weldinho, Tobio, Victorino e Victor Luís; Renato e Marcelo Oliveira; Leandro, Diogo e Juninho; Henrique.