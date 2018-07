Dorival confirma Santos com 3 atacantes e Rodriguinho

O técnico Dorival Júnior evitou qualquer mistério para o jogo contra o Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil, e antecipou nesta terça-feira a equipe que iniciará jogando na Vila Belmiro, nesta quarta. No Olímpico, o Santos perdeu por 4 a 3.

Como era esperado, o volante Rodriguinho será o substituto do suspenso Arouca. Wesley e Paulo Henrique Ganso completam o meio-de-campo, enquanto Neymar, Robinho e André formam o trio ofensivo. Assim, o meia Marquinhos irá para o banco de reservas.

"É esse time que vai jogar. Não temos o que esconder. O Rodriguinho jogou nessa função no Guarani no ano passado, mas atuando um pouco mais à frente. Amanhã [quarta-feira] ele ficará um pouco mais atrás, na frente dos dois zagueiros, mas também com liberdade para jogar", explicou o técnico Dorival Júnior.

Assim, o Santos deve iniciar a partida com: Felipe; Pará, Edu Dracena, Durval e Léo; Rodriguinho, Wesley e Paulo Henrique Ganso; Neymar, Robinho e André.