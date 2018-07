Dorival confirma time com Jhon Cley na vaga de Juninho O técnico Dorival Júnior não vai poder contar com quatro titulares para escalar a equipe do Vasco que vai enfrentar o Goiás, nesta quarta-feira, às 21h50, no Serra Dourada, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Não jogam Juninho Pernambucano, poupado, Tenorio, com dores na coxa, André e Rafael Vaz, que já atuaram por outros times na competição.