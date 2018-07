Dorival confirma Tinga e mantém Gilberto no Inter O técnico Dorival Júnior comandou na manhã desta sexta-feira um treinamento tático no Internacional visando a partida do próximo domingo, contra o Botafogo, no Engenhão, no Rio, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a atividade serviu para o treinador confirmar a escalação de Tinga, que mostrou estar recuperado da lesão sofrida na partida contra o Bahia, na última quarta, no Beira-Rio.