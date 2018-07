Dorival confirma Vasco sem Juninho e com Montoya

RIO - O técnico Dorival Júnior comandou nesta quarta-feira o último treino do Vasco antes do duelo com o Nacional-AM e confirmou a escalação que vai a campo nesta quinta, em São Januário. O meia Juninho Pernambucano, poupado, está fora. Na sua vaga será escalado o colombiano Montoya, que ganha nova oportunidade entre os titulares para a volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Como o Vasco conseguiu boa vantagem fora de casa - venceu por 2 a 0 na ida, em Manaus - e pode até perder por um gol de diferença para avançar, a comissão técnica achou melhor poupar Juninho. Além dele, outro veterano, Wendel, de 31 anos, também será poupado e dará lugar para Fillipe Soutto.

O lateral Fagner, liberado para viajar à Alemanha, é outro desfalque. Com estas mudanças, o Vasco está confirmado para enfrentar o Nacional-AM nesta quinta com: Diogo Silva; Nei, Cris, Jomar e Yotún; Abuda, Fillipe Soutto, Pedro Ken e Montoya; Marlone e Tenorio.