Dorival confirma volante Yuri na vaga de Noguera contra o Flamengo

O técnico Dorival Júnior confirmou nesta sexta-feira a escalação do volante Yuri na vaga do zagueiro Fabián Noguera para o jogo do Santos contra o Flamengo, domingo, no Maracanã, pela penúltima rodada do Brasileirão.

Dorival alegou questão tática para fazer a mudança, uma vez que Yuri tem melhor saída de bola, porém deixou claro que ficou incomodado com as declarações de Noguera ao fim do empate com o Cruzeiro, no domingo passado, no Mineirão.

Nas redes sociais, o zagueiro pediu desculpas por um erro, que gerou o gol de empate do rival, e ainda disse que não conseguiu compensar a falha porque foi substituído ainda na etapa inicial da partida.

O treinador reprovou as declarações. "Não concordo com essa ideia de um atleta chamar individualmente a responsabilidade. Outro dia ele fez o gol e nem por isso saiu como melhor da partida. Erro é coletivo, quem assume é o treinador", disse Dorival.

"É um erro nosso, coletivamente ganhamos, coletivamente perdemos. Postura de homem dele, acima de tudo, mas não tem necessidade, sabemos da nossa responsabilidade", complementou o técnico após o treino desta sexta, em que esboçou a equipe com Vanderlei; Victor Ferraz, Yuri, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira.

Ainda com chances de título, o Santos precisa vencer o Flamengo para manter o sonho. O time carioca é rival direto na briga pelo segundo lugar, que contará com premiação maior em dinheiro neste ano. A equipe paulista soma 68 pontos, contra 67 dos cariocas. O líder Palmeiras tem 74 e só precisa de um ponto nas duas rodadas finais para confirmar o troféu.