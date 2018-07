Dorival confirma volta de Neymar e Ganso ao Santos

O técnico Dorival Júnior divulgou na manhã desta terça-feira uma lista de 19 jogadores do Santos relacionados para a partida desta quarta-feira, às 21h50, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador confirmou os retornos do atacantes Neymar e André e também do meia Paulo Henrique Ganso, todos descartados da partida contra o Atlético-GO, no último sábado, por indisciplina.

Os três jogadores chegaram atrasados à concentração do clube, depois de participarem de uma balada na semana passada, e acabaram punidos com a suspensão. O atacante Madson, que também estava com o grupo de jogadores e foi outro afastado do duelo em Goiânia, acabou não sendo relacionado para a partida com o Guarani.

Além de Neymar, André e Ganso, outra novidade no time santista será o retorno do lateral-esquerdo Léo, que estava lesionado e será titular nesta quarta-feira. Outro fato que chamou a atenção na lista de convocados por Dorival Júnior foi a presença do goleiro Rafael, relacionado para a reserva do titular Felipe.

Já os desfalques confirmados do time do Santos contra o Guarani são o atacante Robinho, que serve a seleção brasileira, e o volante Roberto Brum, em recuperação de uma lesão na coxa direita.