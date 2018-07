Dorival confirma volta de Tinga ao Inter no sábado O volante Tinga será a principal atração do Internacional na partida contra o Veranópolis, sábado, às 21 horas, no Beira-Rio, em partida válida pela quarta rodada do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. O jogador está recuperado de lesão e disputará no fim de semana a sua primeira partida pelo clube.