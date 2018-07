Dorival convoca torcida e promete Santos forte na quarta

Depois de ver o Santos empatar por 1 a 1 com o Ceará, no último domingo, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Dorival Júnior agora concentra esforços na partida decisiva da próxima quarta-feira, contra o Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil, em novo duelo na Vila.

Precisando vencer para avançar na competição nacional, o treinador convocou a torcida santista a comparecer em grande número ao confronto. "Peço ao torcedor que venha ao estádio e incentive o time. A presença do torcedor vai ajudar muito nossa equipe nesta decisão", ressaltou Dorival Júnior, que depois enfatizou a necessidade de sua equipe mostrar raça para superar os gremistas.

"Vai ser o jogo da superação, da volta por cima. Vamos fazer da Vila Belmiro um caldeirão e apoiar os jogadores nos 90 minutos da partida. A torcida é fundamental nesta decisão. É ela quem vai dar uma condição extra para buscar o resultado", enfatizou.

Ao mesmo tempo, Dorival promete que sua equipe mostrará força para se classificar e apagar as atuações amargadas contra o Grêmio no duelo de ida, no Olímpico, onde Santos caiu por 4 a 3, de virada, e na partida contra o Ceará, pelo Brasileirão. "Estaremos fortes, recuperados do cansaço e prontos para buscar mais uma final. Podem ter certeza."