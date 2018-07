Dorival critica equipe do Santos no 2º tempo: 'Jogo ficou aberto'

O Santos continua imbatível na Vila Belmiro sob o comando de Dorival Junior. Com a vitória desta tarde contra o Goiás, por 3 a 1, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o alvinegro acumula o 13º triunfo.

Apesar disso, o treinador não gostou do segundo tempo da equipe. Após o primeiro tempo praticamente perfeito, com três gols e outras chances claras para ampliar o marcador, o Santos sofreu um gol logo no início da segunda etapa.

“No primeiro jogamos de uma maneira consistente, ligado em todos os lances. No segundo tempo, ficamos muito distantes um do outro. O jogo ficou aberto, franco, não era necessário que isso acontecesse. Estávamos esperando a saída ou aproximação de um companheiro, sem girar a bola”.

O meio campo Renato teve visão um pouco mais otimista sobre o que aconteceu na etapa derradeira do jogo. “A gente teve uma oportunidade logo no começo, se fizesse, ia dificultar muito para o Goiás. Sofremos um gol no contra-ataque que não podíamos ter dado. Mas o importante é a vitória e a posição no G-4”.

