Dorival dá nota '6 a 7' ao Palmeiras após derrota em clássico

O técnico Dorival Júnior não achou tão ruim a atuação do Palmeiras na derrota por 3 a 1 para o Santos, neste domingo, no Pacaembu. Na avaliação do treinador, a equipe, apesar de não ter sido "brilhante", também não chegou a ser dominada pelo rival, que aproveitou bem as chances que teve.

"O Palmeiras teve uma nota de 6 a 7. Não foi brilhante mas não sofreu muito perigo a não ser nos lances do gol. A equipe vinha se comportando muito bem, mas não teve a criação de outros momentos", disse o treinador, em entrevista coletiva.

A derrota vem depois de três vitórias em sequência, que pareciam indicar um Palmeiras respirando contra o rebaixamento. "A realidade é essa, por isso não podemos relaxar. Hoje (domingo) acabou acontecendo, mas disso fica a esperança que a equipe tentou jogar e, de repente, em cinco minutos, perdeu a possibilidade de um resultado melhor", avaliou o treinador.