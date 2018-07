Dorival dá volta por cima após conquistar Paulistão com o Santos

A conquista do Campeonato Paulista pelo Santos teve um sabor especial para Dorival Júnior. O técnico havia terminado 2015 sob críticas por não ter conquistado uma vaga na Copa Libertadores. Isso porque, na reta final do ano, o time escalou reservas no Brasileirão, ficou fora do G4 e também perdeu a final da Copa do Brasil para o Palmeiras.

A conquista do Paulistão dá moral a Dorival, que já havia vencido o Estadual e a Copa do Brasil (2010), mas desde de 2012, quando dirigia o Internacional, não vencia nenhum campeonato. "Fico feliz de participar de nova decisão com o Santos. É uma satisfação, se tivesse oportunidade de chegar todo ano na final, com certeza valorizaria sempre", disse Dorival.

O técnico tem respaldo da diretoria e indica reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. A favor de Dorival, no entanto, está o fato de ele trabalhar e dar oportunidade a jovens atletas. "O Santos continua sendo um grande celeiro. O Santos vai sempre valorizar uma conquista como essa. Lutamos e queríamos como ninguém esse titulo."

Dorival também não esquece de enaltecer os atletas mais experientes do elenco, como Elano, que é reserva, Renato e o atacante Ricardo Oliveira. "Eles sentem a camisa do clube, já passaram por grandes momentos, grandes equipes, conquistaram tudo e continuam com apetite. Isso é a essência do futebol."